أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني خالد نجم، اليوم الأحد، قرارات تختص بتغيير خارطة مدراء مؤسسات الإعلام بالحكومة المؤقتة.

وأعفي بموجب قرارات، رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة، كلا من مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الليبي ، ومدير مركز الإعلام الجديد للتدريب والتطوير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دعم وتشجيع الصحافة، من مهامهم وعودتهم إلى سابق عملهم، وذلك وفقا للقرارات (44) (45) (46) لسنة 2018،

وكذلك وجه خالد نجم، مقترح إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تكليف مهام بوكالة الأنباء الليبية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة، في مقترحه، أنه في إطار تنظيم العمل بالهيئة ووفقا للمقتضيات التي تطلبها مصلحة العمل يأمل الموافقة على تكليف عبدالمولى المنفي مديرا عاما لوكالة الأنباء الليبية وتكليف عماد عجاج نائبا له.

وتأتي هذه الإعفاءات بعد يومين من وصول رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني إلى مدينة بنغازي، والأنباء المتداولة حول إقامته في بنغازي ونقل الحكومة والوزارات إليها.

وكان خالد نجم قد كلف رئيسا لهيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بموجب قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالله الثني يحمل رقم (582) لسنة 2015 خلفا عمر القويري الذي اعفي بنفس القرار، واستمر في منصبه حتى تاريخ 21 نوفمبر 2016 حيث أعلن استقالته عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي احتجاجًا على التفجيرات التي طالت المدنيين في مدينة بنغازي، ونظرًا للوضع الصعب الذي تمر به الحكومة الموقتة، وعدل بعد ذلك عنها.