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أكد نجم المنتخب الليبي، والمحترف بصفوف كروتوني الإيطالي، أحمد بن علي، الخميس، أن لعب كرة القدم في إيطاليا أكثر صعوبة من اللعب في الدوري الإنجليزي.

ولعب بن علي في فريق الشباب، في نادي مانشستر سيتي، قبل الانتقال إلى إيطاليا، حيث انخرط في صفوف بريشيا، وبسكارا، ثم كروتوني.

وقال اللاعب، في حوار مع موقع “فوتبول إيطاليا”: “الكرة الإنجليزية مختلفة للغاية عن الإيطالية، في إيطاليا يقومون بالإعداد للمباراة، في أول يوم من الأسبوع، من الناحية التكتيكية، ونبدأ في التدرب على كيفية السيطرة على الخصم، واستغلال ثغراتهم، كما نشاهد مقاطع الفيديو”.

وتابع: “أما في إنجلترا، وخاصةً المدربين الإنجليز، فإنهم يهتمون فقط بالجانب البدني، وكذلك بالتحديات والالتحامات”.

وحول تجربته مع بسكارا، قال: “كانت بدايتنا في الدرجة الأولى ممتازة، وقد سجلت بعد مرور 8 دقائق في مرمى نابولي، وتعادلنا 2-2، لكننا بعد ذلك خسرنا الكثير من النقاط، كان موسمًا صعبًا، لكن لا يُنسى، لأنني لعبت أمام فرق كبيرة، وسجلت العديد من الأهداف”.

وبشأن المدربين الذين عمل تحت قيادتهم، أجاب: “ماسيمو أودو كان يريد لعب كرة قدم جيدة مع بسكارا، لم يكن يطلب منّا لعب كرات طويلة على الإطلاق، كان يريد اللعب على الأرض، وقد وظفني كلاعب وسط مهاجم، كان هذا مركزًا مثاليًا بالنسبة لي”.

وأردف بن علي: “أما زيمان فهو اسم كبير في إيطاليا، لكنه قليل التواصل مع اللاعبين، كان مصرًا على أن ألعب كجناح، وهو مركز لم أعتد عليه، ورفض تمامًا أن يشركني في المنتصف، أما زينجا (مدرب كروتوني الحالي) فهو شخص جيد للغاية، ويساعد جميع اللاعبين ليصبحوا هادئين، كما أنه يقوم بالتحضير للمباريات بصورة جيدة للغاية”.

وتعرض لاعب الوسط الليبي لإصابة في القدم، مؤخرًا، ستغيبه عن كروتوني لمدة شهرين أو ثلاثة.

وعن ذلك، قال: “لسوء الحظ تعرضت لتلك الإصابة، وسوف أغيب حتى نهاية الموسم، كل ما أفكر فيه الآن هو أن أعود أكثر قوة، في الموسم المقبل”.

وختم بن علي: “أريد أن أشكر جميع من دعمني، لقد تلقيت الكثير من الرسائل والكلمات الرقيقة، وأتمنى أن ينجح كروتوني في البقاء بالدوري، لأنهم يستحقون ذلك، ومن ثم سأرى ما سيحدث في العام المقبل”.