أخبار ليبيا 24

توفي محمد صالح، النجل الوحيد لشيخ المجاهدين عمر المختار، عن عمر ناهز 67 عاما، بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي، اليوم الخميس.

ونعى مجلس النواب الفقيد وقال في بيان إنه كان رمزا للكفاح والنضال ضد المستعمر الأجنبي في ليبيا والعالم العربي والإسلامي والعالم.

وأضاف المجلس أن الفقيد سطّر ورفاقه ملاحم من الكفاح ضد الاحتلال إلى أن تحررت ليبيا ونال الشعب الليبي حريته.

من جهته نعى المجلس الأعلى للدولة الراحل، وتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرته.

وبحسب المؤرخ سالم الكبتي فقد ولد محمد صالح عمر المختار في الجبل الأخضر عام 1921 ووالدته السيدة ونيسه بنت الشيخ عبد الله الجيلانى شيخ زاوية توكرة وأحد أعضاء لجنة تنظيم المقاومة عن مدينة بنغازي عام 1912 وهى الزوجة الثالثة للسيد عمر المختار

وقال الكبتي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن الراحل كان من أوائل الذين التحقوا بالجيش السنوسي عقب تشكيله في 9 أغسطس 1940 بالكيلو 9 غربي القاهرة بمصر ومنح رتبة ملازم ثان بالجيش وحمل الرقم 43.

وأوضح أنه “شارك مع رفاقه في حصار طبرق وبعض العمليات الحربية التي خاضها الجيش في بعض مناطق برقه وعين مديرا لكثير من المناطق بعد الاستقلال”.

وختم المؤرخ بالقول “قطعة من التاريخ رحلت اليوم والوطن يحتاج إلى حكمة الشيوخ رحمه الله وعوض وطنه وأهله كل الخير وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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