أخبار ليبيا24

قال الناشط السياسي والمدون التابع لتيار الإسلام السياسي المدعو خالد الطبيب إنه اتصل بـ أكريم بوخمادة – نجل آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة –وتحدث معه عن اقتحام درنة ومبررات قصف المدينة.

وأضاف الطبيب على صفحته الرسمية على فيسبوك أن رد أكريم كان “مافيش داعش هو خشوا حواشينا ونحن بنخشوا لحواشينهم وبنرفسوها ولازم ينصاعوا للكرامة”، مؤكدًا أنه اتصل به وقام بوضع رقم الهاتف مدعيًا أنه رقم بوخمادة الأبن.

وفي رده على هذا الادعاء يقول أكريم بوخمادة على صفحته على فيسبوك “أنفي نفيًا قاطعًا ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وما نشره المدعو خالد الطبيب أبرز المحرضين إبان أحداث (قسورة) و(فجر ليبيا) والمحسوب على الإسلام السياسي”.

وأضاف بوخمادة “رقم الهاتف الذي يتم تداوله ليس رقمي ولا علاقة لي به، وأما فيما يخص أهالي مدينة درنه الشرفاء هم أهلنا وأقاربنا وما يطالهم يطالنا والجيش الليبي جاء لتحرير المدينة من التنظيمات الإرهابية التي قامت بجلب عشرات الأجانب من جميع الجنسيات لقتال الجيش”.

وأكد نجل بوخمادة “أن ما ينشر هو للفتنة ولتشوية سمعة الجيش الليبي بشكل عام والقوات الخاصة بشكل خاص، وبالنسبة للجيش الليبي يضع التنظيمات الإرهابية ومقاتليها في سلة واحدة سواء كان انتماءهم لداعش أو القاعدة أو أنصار الشريعة أو المتحالفين معهم”.

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