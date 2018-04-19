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ألقى أفراد التحري والضبط في قسم النجدة التابعة لمديرية أمن بنغازي القبض على عصابة من عائلة واحدة في منطقة الكيش تمتهن بيع المخدرات.

وقال مدير المكتب الإعلامي في قسم النجدة، إسماعيل الرملي، إن أفراد التحري والضبط تمكنوا من القبض على العصابة وهم ثلاثة إخوة خلال إعداد كمين محكم.

وأوضح الرملي أنه تم القبض على أخد أفراد العائلة متلبسًا بعملية البيع وبحوزته كمية من المخدرات في حين قام أخوه الآخر بالتهديد لإطلاق سراح الأول.

وأكد مدير المكتب الإعلامي أنه تم نقل الأخوين المتهمين إلى قسم النجدة في مديرية أمن بنغازي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم .

وأشار إلى أن شكاوى عديدة وردت إلى القسم من أهالي منطقة الكيش بخصوص مضايقة الجناة وقيامهم ببيع الممنوعات في الشارع العام وإزعاجهم بكثرة مشاكلهم.