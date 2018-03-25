أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت بمدينة بنغازي، مساء السبت، تصفيات المنطقة الشرقية للكاراتية لفئات اواسط – شباب – تحت 21 سنة – كبار والتي تواصلت ليومي الجمعة والسبت بمجمع سليمان الضراط .

وقال رئيس الإتحاد الفرعي للكاراتية ببنغازي عبد الله السعيطي، إن البطولة تأتي في إطار خطة الاتحاد الليبي العام لاختيار عناصر المنتخب التي ستشارك في البطولات الخارجية.

وأضاف السعيطي لـ “أخبار ليبيا 24” أن البطولة جاءت بمشاركة أكثر من 100 رياضي من أندية تتبع أندية من مناطق بنغازي وقمينس و اجدابيا و البيضاء والمرج وسلوق.

وتابع أن المستوى كان جيداً ويعتبر تنظيم البطولة بهذا العدد نجاح كبير لبنغازي واثبات على أنها مدينة الأمن والأمان .

يشار إلى أن البطولة نظمت تحت إشراف الاتحاد الليبي للكاراتيه واستظافة الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي وبرعاية جامعة السلام الدولية.