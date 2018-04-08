أخبار ليبيا24- خاص

نجح الفريق الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح و الفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض و فنيين من إجراء العملية ” الخامسة عشر” للقلب المفتوح للطفل عبد الله صالح من مدينة أمساعد، والذي يبلغ من العمر ” سنة ونصف”.

وذكر مكتب الإعلام في المركز في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الطفل كان لديه تشوه مركب في القلب، مؤكداً على نجاح إجراء العملية للطفل وهو الآن تحت الملاحظة في غرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق.

وأشار بأن العملية كانت عبارة عن استئصال الغشاء الموجود تحت الصمام الأورطي، والذي سبب تضييق في الشريان.

وكان الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح وصل إلى مركز طبرق الطبي أواخر شهر مارس الماضي ، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.