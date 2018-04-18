أخبار ليبيا 24 – خاص

نجا عميد بلدية أمساعد صالح معوض، منذ قليل من محاولة اغتيال ، باطلاق الرصاص عليه أثناء خروجه من مقر عمله ببلدية امساعد.

وقال شقيق عميد البلدية عبدالرازق معوض لـ “أخبار ليبيا 24″ إن شخص قام باطلاق الرصاص من مسدسه على شقيقي صالح بعد خروجه من مقر المجلس البلدي وقد أفرغ مخزن المسدس كاملا”، مؤكدا أن شقيقه لم يصاب بأذى” .

وأضاف معوض أنه تم التعرف على الجاني والأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق في هذه المحاولة الفاشلة .

وأكد معوض أن شقيقه ليس لديه أي عدوات مع سكان البلدية بل قدم الكثير للبلدية من مشروعات واضحة للعيان .