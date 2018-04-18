أخبار ليبيا 24 – خاص

أفادت مصادر امنية، بانفجار سيارة مفخخة منذ قليل بمنطقة سيدي خليفة شرق مدينة بنغازي، تزامنا مع مرور موكب لرئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري.

وأكدت المصادر أن الفريق عبدالرازق الناظوري نجى من الحادث دون أي اصابات.

ولم تتلقى وكالة “أخبار ليبيا 24” أنباء عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

من جهته أكد مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش، نجاة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري من محاولة اغتيال إرهابية إثر انفجار سيارة مفخخة وضعت على قارعة الطريق في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي بمنطقة سيدي خليفة وانفجرت فور مرور موكبه بها