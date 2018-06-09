أخبار ليبيا24- خاص

أكد الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بو أكريم، أن جهاز هيأة السلامة الوطنية شحات توقف عن العمل نتيجة تهالك ونقص الإمكانيات.

وقال بو أكريم لـ”أخبار ليبيا24″ إن طواقم الدفاع المدني بحاجة للكثير من أنواع سيارات المطافي، داعيا الجهات المختصة إلى توفير معدات جديدة للجهاز.

وأوضح الناطق باسم المديرية أن النيران التي اشتعلت في المنطقة الأثرية والساحة الخضراء الخاصة بمستشفى الصدرية المنصورة تم إخمادها عن طريق سيارات المياه الخاص بالمواطنين وسيارات شركة المياه والصرف الصحي وبتعاون من رجال الأمن.

وناشد بو أكريم الجهات المختصة الإسراع في توفير هذه المعدات لإنقاذ مايمكن إنقاذه من الغابات الخضراء، محذراً كافة المواطنين من عدم رمي السجائر المشتعلة، أو إضرام النيران في مكبات النفايات.

ودعا الناطق باسم المديرية زوار المنطقة إلى إطفاء النيران بعد ترك المكان تجنبا لحدوث الحرائق.

يشار إلى أن النيران اشتعلت اليومين الماضيين في الأشجار في مستشفى الصدرية في منطقة المنصورة قرب مدينة شحات، كما التهمت النيران مساحة كبيرة في المنطقة الأثرية في المدينة وتمكن المواطنين من إخمادها بمجهودات ذاتية.

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