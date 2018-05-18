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قام الناطق الرسمي السابق لمجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي “المنحل” المدعو محمد إدريس طاهر المنصوري الشهير بـ”ديسكا” بتهريب عائلته القاطنة في منطقة “الساحل الشرقي” في ثلاث سيارات وعلى رأسهم والده إلى ضاحية من ضواحي المدينة القريبة من جهة الغرب.

فيما تمكن أحد المواطنين عبر كاميرته من رصد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي أثناء تنقلهم عبر أحياء منطقه باب طبرق باتجاه منطقه شيحا الشرقية بعد توغل عدد من الآليات العسكرية التابعه للقوات المسلحة في منطقة ” شيحا ” صباح أمس الخميس.

وذكر مصدر مطلع أن القوات المسلحه الليبية فقدت 5 من منتسبيها خلال اشتباكات يوم أمس الخميس، موضحًأ أن رئيس عرفاء وحدة أحمد حسين الميار الحاسي أحد منتسبي جهاز الاستخبارات العسكرية – شحات قتل نتيجة انفجار لغم أرضي في “محور الساحل” غربي مدينة درنة.

وأكد أن الجندي ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺠﺎﺯوﻱ من مدينة الآبيار وأﺣﺪ منتسبي ﻛﺘﻴﺒﺔ 212 ﻣﺸﺎﻩ قتل أثناء المواجهات التي دارت في منطقة “شيحا الشرقية” في مدينة درنة.

وأوضح المصدر أن الجندي عبدالرؤوف إبراهيم أبوبكر من مدينة شحات وأحد منتسبي كتيبه طارق بن زياد قتل نتيجة المواجهات التي دارت في منطقة “شيحا الشرقية”.

وأفاد أن الجندي موسى مفتاح بن علي والجندي أحمد ناصر عبدالقادر السعيطي من منتسبي كتيبه 102 من بلدة مرتوبة شرقي مدينة درنة قتلا نتيجة المواجهات التي دارت في منطقة “شيحا الشرقية”.

وأشار المصدر إلى مقتل اثنين من عناصر مليشيات شورى درنة الإرهابي المنحل خلال المواجهات مع القوات المسلحة خلال معارك أمس الخميس، لافتا إلى أن إلى أن أحد عناصر سرية 96 لدى مجلس الشورى المدعو حسن عبدالخالق الحصين المنصوري قتل جراء المواجهات التي دارت مع القوات المسلحه الليبية في منطقة شيحا الشرقية.

وأوضح أن المنصوري من مواليد 1990 ومن سكان بلدة عين مارة الواقعة 21 كلم غربي مدينة درنة وانتقل منها مع أشقاءه “عبدالسلام و أحمد ” بعد قيامهم ببيع منزلهم بقيمة 250 ألف دينار ليبي للعيش في مدينة درنة بسبب تأييدهم وتبعيتهم لمجلس الشورى المنحل.

وأوضح أن أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المدعو زكريا فرج بقيوه الشاعري قتل أثناء المواجهات التي دارت مع القوات المسلحة الليبية في منطقة ” شيحا الشرقية” بعد تقدم تلك الوحدات العسكرية وتوغلها بالمنطقه صباح أمس الخميس.

وذكر المصدر أن الشاعري الشهير بـ”القلعة” من مواليد 1989 ومن سكان حي القلعة في منطقة شيحا الشرقية وهو ابن عم المسؤول العام لدى الشورى المنحل “عطية بقيوه” .

وأكد المصدر أن المدعو زكريا قام في 28 يوليو 2016 بالهجوم وبمشاركة شخصين آخرين على مصرف الوحدة – درنة وإطلاق نار باتجاه المصرف مما تسبب في إصابة المهندس عبدالرحمن بوشيحة.