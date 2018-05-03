أخبار ليبيا 24

تداول ناشطون صورا لمنفذي الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس صباح الأربعاء .

وتظهر الصور التي يبدو أنها التقطت بكاميرا مراقبة شخصين يرتديان ملابس سوداء ويعتقد أنهما ينتميان لتنظيم داعش الذي تبنى الهجوم وهما يحملان بنادق كلاشن كوف ويقفان في وضعية اطلاق النار من مكان مرتفع.

وكان بيان منسوب لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي قد تبنى استهداف مقر المفوضية مبيناً أن منفذي العملية هم أبو أيوب وأبو توفيق في إستجابة لما قال أنه نداء المتحدث باسم تنظيم الدولة أبي الحسن المهاجر باستهداف المراكز الشركية والداعين لها .

ويشغل أبو الحسن المهاجر منصب المتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة منذ 5 ديسمبر 2016 بعد مقتل المتحدث السابق للتنظيم محمد العدناني في غارة جوية من قبل طيران التحالف الدولي علي مدينة حلب السورية في أغسطس 2016 .

وكانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت أن الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بمدينة طرابلس أمس الأربعاء، وصلت إلى 14 حالة وفاة و6 جرحى.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، إن مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا) استقبل حالتي وفاة، كما استقبل مستشفى طرابلس المركزي حالتين أخريين.

وحتى الآن لم تعلن أي من السلطات الليبية التعرف على هوية المنفذين، فيما قال وزير داخلية الوفاق العميد عبد السلام عاشور ” بالنسبة لهوية أو جنسية من قام بهذا العمل الجبان غير معروف إلى حد الآن وهنالك أجهزة تحقق في هذا الموضوع وشكلنا لجان تحقيق من كل الأجهزة الأمنية تباشر عملها بشكل عاجل”.

وتمنى عاشور من جميع وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي أن ” تتحرى دائماً صدق المعلومات لأن أي شائعة في ظل هذه الظروف تحدث ربكة وبلبلة كبيرة في داخل المجتمع ولاحظتم حتى حركة السير عائق كبير داخل طرابلس نتمنى دائماً إستقاء المعلومات من مصدرها الحقيقي وأن كل خبر يجب أن يُتاكد منه قبل إذاعته”.