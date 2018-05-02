أخبار ليبيا 24-خاص

تحصلت أخبار ليبيا 24 على أسماء عدد من ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال، الذي أودى بحياة أكثر من 15 شخصًا من رجال الشرطة وموظفين بالمفوضية.

وبحسب شهادة أحد الناجين فقد أدى هجوم نفَّذه انتحاريان من تنظيم «داعش»، صباح اليوم الاثنين إلى مقتل كل من عبد العال شعبان الورفلي، محمد البوسيفي،هناء منصور،عزالدين ابوستة،عيسى صوة، سليمان الشاوش وخالد صوان فيما أصيب عادل عقيلة بجروح.

وقال الشاهد أن المهاجمين في البداية قاموا بالتصفية الجسدية داخل قسم الشؤون الإدارية والمالية رمياً بالرصاص مستهدفين الرأس.

وأوضح أن الهجوم أسفر أيضا عن حرق وتدمير مركز الشؤون الإدارية ومركز إدخال البيانات بالكامل.

من جانبها تبنت وكالة أعماق الذراع الإعلامي لتنظيم «داعش» عن تفاصيل وأسماء منفذي التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غوط الشعال بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الأربعاء، وخلّف عددًا من القتلى والجرحى بين موظفي المفوضية ورجال الشرطة.

وقالت «أعماق» إن «الإنغماسيان أبو أيوب وأبو توفيق» هما من نفذا الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية «حيث اشتبكا مع عناصر حمايتها قبل… الدخول إليها، فأعملا في العاملين بها قتلًا وتنكيلًا ثم فجّرا سترتيهما الناسفتين بعد أن نفذت ذخيرتهما، وكانت حصيلة العملية» 15 قتيلًا على الأقل «من حماية المفوضية والعاملين فيها وإصابة آخرين».

وقال التنظيم الإرهابي إن العملية نُفذت «استجابة لنداء الشيخ أبي الحسن المهاجر» الذي طالب «باستهداف مراكز الانتخابات الشركية والداعين لها» بحسب منشور تداولته حسابات موالية للتنظيم على منصات التواصل الاجتماعي.