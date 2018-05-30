أخبار ليبيا 24

قامت ميليشيا باب تاجوراء أمس الثلاثاء بخطف محمد البوعة مؤسس حراك صوت الشعب، واقتياده إلى جهة مجهولة، على خلفية مشاركته في مظاهرة رأس حسن بالإعلام البيضاء.

وشهدت منطقة رأس حسن، خلال اليومين الماضيين، حالة غضب على إثر مقتل الشابين عبد السلام الحامي وعلي الأجنف، على يد عناصر ميليشيا باب تاجوراء.

وخرج شباب المنطقة بالأعلام البيضاء للمطالبة برحيل الميليشيا، التي يترأسها الأزهري فنان من منطقتهم.

وتداول ناشطون على موقع الفيسبوك صورة لمظاهرة رأس حسن ويظهر فيها البوعه وهو يسير في المقدمة حاملا مكبرا للصوت.