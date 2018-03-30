أخبار ليبيا24- خاص

أجرى مهاجم الاتحاد الواعد معاذ عيسى أمس الخميس عملية جراحية في تونس تكللت بالنجاح.

وأشارت مصادر إلى أن اللاعب سيخلد للراحة مايقارب 4 أشهر، وأنه سيعود إلى ليبيا الأسبوع المقبل.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فريقه أمام الوحدة في منافسات كأس ليبيا منعته من اللعب خلال الأسابيع الماضية.

وقدم اللاعب مستوى أكثر من رائع مع الاتحاد في الفترة الأخيرة وسجل هدف الفوز لفريقه في مرمى أكوا يونايتد النيجيري في ذهاب الدور التمهيدي للكونفيدرالية لكن الإصابة منعته من المشاركة في لقاء الإياب .