خاض النجم المصاب محمد صلاح السبت في غروزني تدريباً جماعيا ًمع منتخب مصر المشارك في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، استهله منزعجا بعض الشيء لعدم قدرته على ارتداء قميص طويل الاكمام.

وقبل بداية حصة التمارين على ملعب “أحمد أرينا” في العاصمة الشيشانية غروزني، وجد اللاعب الغائب عن الملاعب منذ أواخر أيار/مايو لاصابة قوية بكتفه، صعوبة في ارتداء قميص أبيض اللون.

وقام زملاؤه محمود حسن “تريزيغيه” وقائد المنتخب احمد فتحي والحارس محمد الشناوي بمساعدته لمحاولة ارتداء القميص، قبل ان يتخلى عنه صلاح ويتابع بقميص ذي أكمام قصيرة في التمرين الذي انتهى تحت زخات المطر في ظل درجة حرارة مرتفعة.

وتوزع اللاعبون الى قسمين في بداية تمرين السبت، اذ خضع الذين شاركوا ضد الاوروغواي لتمارين خفيفة، بينما شارك صلاح مع اللاعبين البدلاء بشكل طبيعي.

وأكد طبيب المنتخب محمد أبو العلا لوكالة فرانس برس ان صلاح “أصبح جاهزا 100% لخوض المباراة المقبلة” ضد روسيا المضيفة في سان بطرسبورغ في 19 يونيو.

وكان مدرب المنتخب الأرجنتيني هكتور كوبر قد أكد عشية مباراة الأوروغواي، ان صلاح “جاهز تقريبا بنسبة 100% لخوض المباراة”، الا انه فضل إبقاءه على مقاعد البدلاء في المباراة التي لم تسجل فيها الأوروغواي هدف الفوز سوى في الدقيقة 89.

وعزا مدير المنتخب إيهاب لهيطة عدم مشاركة صلاح في مباراة الأمس الى “خطة المدرب أو قوة جسدية للخصم قد تعرضه لاصابة جديدة يكون الفريق في غنى عنها قبل مباراتين حاسمتين”، علما بان مصر تواجه السعودية في مباراتها الاخيرة في فولغوغراد في 25 الجاري.

وعن شعور مسجل 44 هدفاً لليفربول الموسم الماضي بسبب غيابه عن المباراة، قال لهيطة “كان متضايقاً، رغب المشاركة أملا في المساهمة والمساعدة”.

قالبا حلوى

واحتفالا ببلوغه السادسة والعشرين، استقبل قالب حلوى كبير صلاح في فندق اقامة الفراعنة في غروزني الجمعة، بعد عودته من ايكاتيرنبورغ.

ونشر الاتحاد المصري للعبة شريط فيديو يظهر فيه صلاح في بهو فندق “لوكال” في العاصمة الشيشانية، أمام قالب من طابقين على شكل ملعب كرة تم تزيينه عليه بعلم مصر ووضع عليه حذاء ذهبي في اشارة الى احرازه لقب هداف الدوري الانكليزي الموسم الماضي مع ليفربول.

وأحاط زملاء صلاح به وأنشدوا “سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا صلاح”.

وأوضح لهيطة لفرانس برس ان “الاحتفال كان بسيطا، فلا يصح ان يكون كبيرا بعد خسارة احدى مبارياتك”.

وتابع السبت خلال التمارين “كانت لفتة جيدة من الفندق واللاعبين، فالناس كلها تحب صلاح، وتم الاحتفال به في الطائرة ايضا من قبل الشركة الناقلة. كنا نتمنى ان نحتفل اكثر لو صبت النتيجة في صالحنا”.

وأفاد مدير الفندق تاج الدين سلطان عن تقديم “قالب صغير لصلاح في غرفته” أيضا.

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