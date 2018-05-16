رتفع عداد اللاعبين الذين سيحرمون من المشاركة مع منتخباتهم في كأس العالم القادم، مع اقتراب ركلة البداية لمونديال 2018، بسبب الإصابة أو الإبعاد أو لأسباب أخرى.

هنا نستعرض أبرز الغائبين عن المحفل العالمي الكبير..

زلاتان إبراهيموفتش (السويد)

كثرت الأقاويل حول عودة أسطورة السويد للمشاركة مع بلاده في المونديال، لكن رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم قطع الشك وأكد أن المنتخب لن يستعين بخدمات “إبرا”، الذي أعلن اعتزاله بعد نهاية أمم أوروبا 2016.

ماريو غوتزه (ألمانيا)

الفتى الذهبي الذي سجل هدف الانتصار في نهائي مونديال 2014 لمنتخب بلاده ألمانيا على الأرجنتين، أُستبعد من قائمة المنتخب الألماني التي ستشارك في المونديال، بعد هبوط ملحوظ في مستواه.

داني ألفيش (البرازيل)

ألفيش الذي يعد واحدا من أفضل لاعبي الظهير الأيمن في العالم، سيغيب عن المونديال، بعد إصابته بنهائي كأس فرنسا مع فريقه باريس سان جرمان.

كريم بنزيمة وفرانك ريبيري (فرنسا)

النجمان بنزيما وريبيري يعدان من لاعبي “القائمة السوداء” في فرنسا، بسبب مشاكلهم المتكررة وانتقاداتهم للجهاز الفني، التي أبعدتهم عن منتخب الديوك، على الرغم من مكانتهم الكبيرة في أنديتهم ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني على التوالي.

يوسف المساكني (تونس)

النجم الأول في منتخب نسور قرطاج سبب صدمة للشارع التونسي، بعد أن أعلن قبل شهر أنه لن يشارك في المونديال بسبب إصابة في الركبة.

باولو غيريرو (بيرو)

قائد منتخب بيرو لن يكون متواجدا مع منتخب بلاده في المونديال، على الرغم من دوره الكبير في تأهل الفريق بالتصفيات، وذلك بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عليه، بعد اكتشاف تناوله مواد محظورة.

أليكس أوكسليد تشامبرلين (إنجلترا)

لاعب وسط ليفربول قدم موسما رائعا مع “الحمر” وكان وجوده مع منتخب الأسود أمرا مفروغا منه، إلا أن إصابته في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا أكدت ابتعاده عن المونديال.

لورين كوشيلني (فرنسا)

مدافع منتخب الديوك المخضرم سيغيب عن المونديال بعد تعرضه لإصابة مع ناديه أرسنال.

غيابات أخرى

يتوقع أن نشهد غيابات أخرى، قد يكون بعض منها صادما، خاصة عند إصدار القوائم النهائية للمنتخبات في الرابع من يونيو، أو من خلال إصابات يتعرض لها اللاعبون في المباريات المتبقية من الموسم الطويل، أو خلال المباريات الاستعدادية للمنتخبات قبل البطولة.