أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم مدير مطار طبرق حسن أهليل، أمس الاثنين، استقالته من منصبه احتجاجا على نقص الامكانيات وعدم تطوير المطار.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن مدير المطار قدم استقالته إلى هيئة المواصلات في الحكومة المؤقتة ومصلحة المطارات بطرابلس والبيضاء وإلى عميد بلدية طبرق .

وأكد أهليل، أن استقالته بسبب نقص الإمكانيات وعدم وقوف الدولة لتطوير المطار رغم المطالبات المتكررة التي قدمت لكل المسؤولين وكذلك عدم عناية الدولة وتداخل السلطات وتعددها شكلا ومضموناً.

ونوه أهليل، في استقالته التي تحصلت “أخبار ليبيا 24” نسخة منها، إلى أن العمل في هذه الظروف الحالية المتاحة لا يمكن العمل وتقديم الخدمات للمسافرين.

من جهة أخرى قام عدد من موظفي مطار طبرق بإغلاقه إلى حين عدول المدير عن استقالته .

وفي ذات السياق أكد مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق صلاح معيوف لـ “أخبار ليبيا 24” أن عميد بلدية طبرق قد رفض الإستقالة المقدمة من مدير المطار.