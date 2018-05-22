أخبار ليبيا 24

لاقى مقترح قدمه مواطن من درنة ردود فعل مرحبة بتجنيب المدينة ويلات الحرب والوصول إلى حل ينهي تواجد المليشيات المتطرفة فيها.

وأقترح المواطن ونيس الأشقر عبر صفحته الشخصية أن تدخل درنة سلميا كتيبة منظمه بالزي العسكرى الموحد تحت قياده ضباط نزيهين, وتتولى جمع الأسلحة ونقلها لمعسكرات خارج المدينة وأن تكون مسؤولة عن أي اختراقات ولا تمس أي بيت أو مبنى إلا في حالة وجود مطلوب فيه، وأن يكون التعامل معه فقط دون مساس أسرته وبيتها.

وتضمن مقترح الأشقر أن يبقى كل مطلوبي “شورى درنة” في المدينة على أن تقام لهم محكمة فيها على يد قضاة من أهلها، فيما يتم تسليم من معهم من الأجانب للجيش الذي يستلم أيضاً الأسلحة الثقيلة.

وحوت المبادرة، التي سماها معلنها “مبادرة قلبية في الساعات الأخيرة من أجلك يا درنة”، بنداً يتحدث عن تسليم خريطة الألغام المزروعة حول المدينة لحماية المواطنين.

واستطرد في شرح تفاصيل مبادرته بالقول ” أن وافقت شورى درنة على هذه الشروط, فما على شباب درنة الناشطين إلا أن يكملوا المشوار ويذهبوا بنسخة من هذه البنود موقعه ومختومة من قبل شورى درنة لإحدى المحاور وتسلمها للضابط المسؤول. طبعا سيعرض هذا على القيادة العامة والتي يجب أن توافق إن كانت حكيمة”.

وأردف ” إن تم الاتفاق وصلحت النوايا, يمكن منح اللؤلؤة(فندق اللؤلؤة) للجيش كمقر لهم وأن تقام لقاءات بين الضباط و بعض شخصيات و ضباط من درنة لوضع خطه لتسيير المدينة. ولحماية الجيش يجب إيقاف إطلاق الرصاص بتاتا في المدينة, وأي بيت تأتى منه طلقه ضد الجيش, يمكن دخول هذا البيت وجلب المذنب. أن يكون خلف الجيش عربات بها كل ما تحتاجه المدينة من دواء وأكل و غاز وبنزين.

ودعا الأشقر من يرفضون مبادرته أن يذكروا سبب رفضهم بدون سب و لا شتم, فالغرض منها بحسبه ” جلب السلام الذي يتمناه معظم السكان, من أجل درنة ومن فيها من أطفال ونساء وأبرياء وعجزه, علاوة على ما فيها من دور علم وزرع وحيوانات”.