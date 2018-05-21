أخبار ليبيا24- خاص

تشهد الجولة الثالثة لدوري التتويج في بطولة الدوري الليبي قمتين ملتهبتين حين يستضيف الأهلي بنغازي منافسه الأهلي طرابلس في ملعب شهداء بنينا فيما سيستضيف الاتحاد نظيره النصر في مباراة منتظرة في ملعب طرابلس الدولي.

ففي مواجهة ملعب شهداء بنينا سيسعي كل فريق للخروج بنتيجة اللقاء ليواصل المنافسة على لقب الدوري والخسارة ستعني الابتعاد عن لقب الدوري، والأهلي بنغازي جمع 3 نقاط من مباراتين والأهلي طرابلس برصيد نقطتين من تعادلين.

وفي مباراة ملعب طرابلس سيسعي الاتحاد للخروج بنقاط المباراة لمواصلة صدارة فرق التتويج فالفريق جمع 4 نقاط بفوز وتعادل والفوز سيزيد من حظوظه للوصول للقب الذي غاب عن الاتحاد منذ سنوات.

ومن جهته سيحاول النصر بقيادة مدربه الجديد القديم فوزي العيساوي للعودة للمنافسة وتعويض خسارة الديربي أمام الأهلي بنغازي.