أخبار ليبيا24

في أبريل من العام 2016 فاز عبد الرحمن السويحلي برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية في جلسة عقدها المجلس لاختيار رئيس ونائبين ومقرر، وذلك بعدما أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني توقفها عن العمل كسلطة تنفيذية، وحصل على 53 صوتا من أصل 87، بينما حصل منافسه بلقاسم قزيط على 26 صوتا، إضافة إلى ستة أصوات ملغية، مع امتناع عضوين عن التصويت.

في مطلع أبريل من العام الماضي 2017 أعاد المجلس الأعلى لدولة انتخاب عبدالرحمن السويحلي، رئيساً له لولاية ثانية حيث تحصل خلال عملية التصويت على أغلبية الأصوات بـ 66 صوت مقابل 23 صوتاً لمنافسه عبدالسلام غويلة.

أما اليوم الأحد وفي أبريل أيضًا خسر السويحلي أمام منافسه خالد المشري في تصويت الجولة الثانية حيث تحصل المشري على 64 صوت والسويحلي 45 صوت وامتناع 6 عن التصويت.

ويحسب المشري على التيار الإسلامي المتشدد “الجماعة الليبية المقاتلة” ناهيك عن الاتهامات والتشكيك في ذمته المالية غير نظيفة حول ما حصل في لجنة تونس والأموال التي لم يقدم توضيح حولها للمجلس الانتقالي وتم طرده من اللجنة.

ولد خالد المشري في الزاوية عام 1967 درس الاقتصاد في جامعة بنغازي ونال الماجستير من أكاديمية الدراسات العليا في طرابلس، شغل منصب أمين سر المكتب التنفيذي خلال شهر يونيو 2011.

وشغل كرسياً في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عن الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة، ليشغل بعدها رئاسة لجنة المالية في المؤتمر، كما شغل كذلك عضوية لجنة الأمن القومي وكان مقرراً لها، وينتمي للمجلس الأعلى للدولة لحزب العدالة والبناء، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة الذي تشكل عقب اتفاق الصخيرات مطلع 2016.

كان عضوًا مؤسسًا للجنة إدارة مدينة الزاوية طيلة فترة الثورة، وعضوًا مشاركًا في المؤتمر الأول للمجالس المحلية في الدوحة بقطر ورئيسًا للجنة الليبية للإغاثة في تونس في العام 2011، ومنسقًا عام للإغاثة في المنطقة الغربية في ليبيا.

وخالد المشري عضوًا ومقررًا للجنة الأمن القومي وعضوًا للجنة الاقتصاد والصناعة بالمؤتمر الوطني العام، وعضوًا للجنة الاقتصاد والمالية بالبرلمان العربي، وعمل في منصب المدير العام لهيأة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة، ومقررًا لاجتماعات المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي.

شغل رئاسة قسم الطاقات المتجددة في الهيأة العامة للتمليك والاستثمار 2010، ومديرًا لمكتب شؤون اللجنة في الهيأة العامة للتمليك والاستثمار 2009، ومساعدًا للمدير العام في مركز تنمية الصادرات في أغسطس 2007، ورئيسًا للجنة المراقبة في الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

وعمل في مناصب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في مركز تنمية الصادرات 2007، ورئيسًا لقسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك 2002، ومديرًا لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بشركة الياقوت للإنشاءات والاستثمار العقاري 2002.