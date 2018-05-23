أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت القوات الخاصة من قتل أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل ويدعى عبدالباسط يونس بوهاشم المنصوري الشهير “بوهاشم” أثناء محاولة الإلتفاف على الوحدات العسكرية المرابطة في منطقة “تمسكت” في المحور الغربي الجنوبي للمدينة قبل فجر اليوم الثلاثاء.

وبوهاشم “سائق دبابة” من مواليد 1990 ومن سكان بلدة مرتوبة الواقعة 30 كلم شرقي مدينة درنة وانتقل منها منذ أكثر من ثلاثة سنوات إلى مدينة درنة بحكم تأييده وتبعيته للمجلس الإرهابي المنحل واستقر في حي “حواشين مسعود الجيباني” المقابلة لشركة الجبل سابقا في المدينة.

ولديه شقيق أحد عناصر المجلس ويدعى عبدالوكيل المنصوري مواليد 1992 وهو رامي على سلاح رشاش عيار 23 وتم القبض عليه من قبل القوات المسلحة الليبية في محور “الحيلة” جنوب مدينة درنة في 15 مايو 2018 وعرضت له اعترافات مرئية.

وأيضا شقيق آخر يدعى عبدالحق قتل في المواجهات التي دارت بين داعش و المجلس المنحل خلال العام 2016 في منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة .