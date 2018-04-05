أخبار ليبيا24

أعلنت القوات العراقية شن حملة ضد الإرهاب لملاحقة الدواعش في غرب محافظة الأنبار.

وحسب مصادر استخباراتية, فإن قائد في تنظيم داعش الإرهابي الذي يعرف بأبو طاهة التونسي قد قتل مع تسعة من مرافقيه في الحملة الأمنية الناجحة.

وقد كان أبو طاهة التونسي يعرف بارتكاب المجازر والقتل الجماعي فبات يعرف ب”جزار داعش”.

وفي انتصار آخر للقوات العراقية على داعش, أعلنت الشرطة العراقية أمس الأربعاء القضاء على جماعة إرهابية داعشية في الصحراء شمالى الرمادي كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية.

وقال مصدر أمني إن من بين الدواعش الذيت قضي عليهم من يعرف بوالي مناطق شمال الرمادي عمر صفوك.

هذه النجاحات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ضد تنظيم داعش وإرهابه تزيد العراقيين شعبا ومؤسسات صلابة وقوة وتصميم لخوض المعركة واستكمال الحملات الاستباقية ضد بقايا داعش لدحرهم نهائيا وإفشال جميع مخططاتهم الدموية.