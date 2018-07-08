أخبار ليبيا 24

حمل وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر المصرف المركزي-طرابلس مسؤولية نقص السلع وارتفاع أسعارها بالسوق باعتباره المسؤول عن فتح الإعتمادات.

وقال عصر أنه وبالرغم من مرور ثلاث وأربع سنوات لم يفلح المركزي في إيجاد آلية لجلب السلع الأساسية.

وبين أن 40 مصنعا لانتاج الدقيق توقفت عن العمل نتيجة عدم وجود قمح، في حين أن المركزي وحكومة الوفاق يجلبان الدقيق مكيسا من الخارج رغم أن القدرات الإنتاجية لتلك المصانع تكفى الدول العربية، بحسب قوله.

وطالب بشراء السلع الأساسية كالقمح والدقيق والأعلاف والطماطم والأرز والزيت والسكر والحليب من خلال مناقصة عالمية يعلن عنها لكميات السنة وأن توضع في أكياس مكتوب عليها أسعار البيع للمستهلك، منوها بأن المركزي لا يوفر السلع لستة مليون ليبي ويترك ذلك لتجار الإعتمادات.

وتابع عصر “الحلول موجودة ويكفي من الضحك على الناس والمزايدات، فالسلع والمواد تورد من الخارج ومن خلال اعتمادات والمركزي هو من خلق دوامة الإعتمادات ودوامة طرح منتج جديد اسمه شراء النقد بصك”.

واقترح تشكيل مجلس سياسات نقدية ومالية وتجارية واستثمارية والإعلان عن مناقصة عالمية عامة للسلع والمنتجات الأساسية وأن يتم احتكار السلع الأساسية للدولة ويكتب عليها أنها موردة للدولة وسعر البيع للمستهلك.

ووعد وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر بأن يشرع صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارته في توزيع كميات الدقيق للمخابز وللجمعيات مع السلع الأخرى.

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