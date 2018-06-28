أخبار ليبيا 24

صادرت منطقة الكفرة العسكرية عدد 8 شاحنات تقوم بتهريب مواد غذائية وسلع تموينية ووقود إلي تشاد.

وقال مراسلنا في الكفرة أن خمساً من الشاحنات كانت محملة بالوقود، في حين شُحنت الثلاث الأخريات بسلع تموينية ومواد غذائية وأجهزة الكترونية متنوعة.

ونقل مراسلنا عن آمر المنطقة العسكرية الكفرة العميد بالقاسم الأبعج تأكيده بأن هذه الشاحنات كانت تدعم المعارضة التشادية بخاصة من خلال تزويدها بالوقود.

وأضاف الأبعج أنه تم القبض على الشاحنات من قبل كتيبة الاستطلاع التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية وقوة تابعة للشرطة العسكرية بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية، منوهاً إلى أن أغلب من يقود هذه الشاحنات يحملون جنسيات أجنبية .

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