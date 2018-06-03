أخبار ليبيا 24-خاص

كشف العنصر المنشق عن كتيبة بوسليم الإرهابية معيوف الشاعري أن أبرز قيادات الكتيبة هو شخص ليبي اسمه عطية سعيد الشاعري ويلقب بـ”المحترم ” وأن أبرز القياديين الأجانب هم أبي حمزة التونسي وحفص الموريتاني.

وقال الشاعري في حوار لأخبار ليبيا 24 أن الكتيبة تضم عددا من الأجانب من دول تونس ومصر وموريتانيا وأن أكثر الأجانب هم من المصريين وهم من يتولون تدريس عناصر الكتيبة الأفكار الدينية مثل أبو عبد الله المصري وعمر رفاعي سرور.

وبين الشاعري الذي انشق عن الكتيبة وسلم نفسه للجيش قبل أيام أن أعمار المنظمين للكتيبة متفاوتة فأصغرهم من مواليد 2005 وأكبرهم يتعدى الستين عاماً وهم ليبيون من مدينة درنة ، وأن الكتيبة كانت مسلحة بجميع الأسلحة ولديها جميع أنواع السيارات وكل ما تريده يتوفر لها”.

وكانت أخبار ليبيا 24 أول وسيلة اعلامية تدخل مركز إيواء المنشقين عن الجماعات الإرهابية في منطقة التميمي وتلتقي عددا من المنشقين الذين تحدثوا عن أسباب تخليهم عن كتيبة بوسليم وجماعة أنصار الشريعة في الوقت الذي يضيق فيه الجيش الليبي الخناق على بقاياها داخل المدينة.

من جانبه قال عضو لجنة الاستلام الخاصة بمعركة درنة منعم الرفادي لأخبار ليبيا 24 في وقت سابق أن عددا ممن انشقوا عن المجموعات الإرهابية في درنة وسلموا أنفسهم للجنة قد وصلوا إلى منطقة التميمي حيث سيتم التحفظ عليهم وحمايتهم حتى تتم محاكمتهم.

وأوضح أن “مقر الإيواء بمنطقة التميمي مجهز ومتكامل وكثير من ذويهم قاموا بزيارتهم واطمئنوا عليهم ومنهم من قدم الشكر لأفراد الجيش وإلى الأجهزة الأمنية على حسن المعاملة لهم “.

وقد وصل عدد الذين وصلوا لمقر التميمي بعد أن سلموا أنفسهم طواعية للجنة المشكلة من قبل غرفة عمليات عمر المختار من الإرهابيين التابعين لبو سليم وأنصار الشريعة وتنظيم الدولة إلى 33 فرد .

وبحسب الرفادي فلا يزال هناك 27 فرد من هذه العناصر تم الاتفاق معهم على تسليم أنفسهم ، مؤكداً أن ما يعيق عمل اللجنة هو كيفية الاتصال بهم لأن قياداتهم تملك القدرة على مراقبة هواتفهم والتنصت عليهم.

وأضاف ” نحن نتحفظ على أسماء الذين يسلمون أنفسهم حفاظاً على أسرهم وذويهم ولدينا العديد من طرق الاتصال التي لا يمكن لهم معرفتها ولدينا عناصر كثيرة داخل درنة متعاونة معنا من أجل الاتصال بمن يرغب في تسليم نفسه وتنسيق طريقة خروجه من درنة ليصل إلى المقر المخصص لهم بمنطقة التميمي”.

وتابع ” جماعة بوسليم وأنصار الشريعة يتربصون ويهددون بمن يريد تسليم نفسه ورغم هذه التهديدات فكثير من القيادات يرغبون في تسليم أنفسهم”.