أخبار ليبيا 24

أكد طبيب ميداني بمحور مرتوبة مقتل ثلاثة جنود من الكتيبة 102 مشاة وجرح 12 آخرين ونجاة آمر الكتيبة العميد إدريس الجالي اليوم الإثنين جراء انفجار لغم .

وأوضح الطبيب لأخبار ليبيا 24 أن أربعة من الجرحى إصاباتهم خفيفة فيما أصيب البقية بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى مركز طبرق الطبي.

وكانت قوات الجيش الليبي قد تقدمت اليوم في معركة درنة محققة عدة انتصارات مكنتها من الوصول إلى سيدي القرباع جنوب درنة وتحرير سيدي عزيز بالكامل ووصوله منطقة عين بنت في الفتائح، بحسب ما كشف لأخبار ليبيا 24 غرفة عمليات عمر المختار اللواء سالم الرفادي.

وأكد الرفادي تحرير مصانع الدقيق والمكرونة ومعسكر الدروع جنوب كسارة ساسي وهو بحسبه أهم المواقع التي تؤدي بالعدو إلى التقهقر إلى وادي درنة (وادي الشواعر).