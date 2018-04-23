أخبار ليبيا 24 – خاص

نعى مناصري الإرهابي الفار إبراهيم الجضران ثلاثة من منتسبيه خلال الغارة الجوية التي شنها سلاح الجو الليبي اليومين الماضيين في منطقة السداده والقلعة.

وبين مناصري الإرهابي الجضران المتحالف مع الفارين من ‎سرايا بنغازي أن المدعو خالد نشاد، والمدعو عماد الهمالي، والمدعو علي مانينا، لقوا حتفهم خلال تواجدهم داخل المكان الذي استهدفه سلاح الجو الليبي .

يشار إلى أن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت غارة جوية على رتل في منطقة السداده والقلعة تابع لبقايا سرايا الدفاع عن بنغازي وبقايا مليشيات الجضران، وتبعد قلعة السدادة عن مدينة بني وليد جنوبا 80 كيلو مترا تشغلها جماعات مساحة تابعة لمجلس شورى بنغازي الإرهابية الذين تم طردهم من بنغازي وسرت.