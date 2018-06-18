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شهدت مباريات المونديال أمس الأحد مفاجأت من الغيار الثقيل بخسارة حامل اللقب ألمانيا امام المكسيك وتعادل البرازيل المرشح للقب أمام سويسرا

وحقق المنتخب المكسيكي مفاجأة مدوية، بإسقاط ألمانيا، حاملة اللقب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولمبيسكس كومبليكس لوجنيكي”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل هيرفينج لوزانو، هدف فوز المكسيك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، ليهدي بلاده 3 نقاط غالية في بداية مشوار المونديال.

ومن جهتها فرضت سويسرا تعادلًا مهمًا أمام البرازيل 1-1 ، على ملعب “روستوف آرينا”، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في الدور الأول من كأس العالم 2018.

وتقدمت البرازيل أولا عبر فيليب كوتينيو، في الدقيقة 20، وأدركت سويسرا التعادل عبر ستيفان زوبير في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، تتصدّر صربيا المجموعة مع نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزها في وقت سابق على كوستاريكا 1-0، وتأتي البرازيل وسويسرا في المركز الثاني برصيد النقاط والأهداف ذاته.

وفي الجولة الثانية يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، تلعب البرازيل أمام كوستاريكا على ملعب كريستوفسكي، فيما تلاقي سويسرا نظيرتها صربيا على ملعب كالينينجراد.

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