أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم السبت، تعليماته لوزارة الخارجية باتخاذ إجراءاتها لضمان وسلامة المواطنين الليبيين المتواجدين على الساحة التونسية.

وجاء ذلك على خلفية المضايقات التي يتعرضون لها أثناء مرورهم بمنطقة بن قردان بالجنوب التونسي باتجاه منفذ رأس اجدير الحدودي، من قبل الخارجين عن القانون، والتي وصلت إلى حد الاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة، كردة فعل على بعض الإجراءات المتخذة من الجانب الليبي في إطار تنظيم العمل بالمنفذ الحدودي.

كما أصدر معيتيق تعليماته لوزارة الداخلية بإقفال المنفذ الحدودي في حال عدم اتخاذ الحكومة التونسية إجراءات صارمة ضد من يسعى لتصدع العلاقة بين الشعبين الشقيقين، الذين تربطهما علاقة حسن الجوار والمصالح المشتركة طيلة العقود الماضية.

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