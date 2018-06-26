أخبار ليبيا 24

أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق رفض التعامل مع أي مؤسسة غير المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس برئاسة مصطفى صنع الله، جاء ذلك بعد قرار المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات بتسليم الموانئ النفطية للحكومة الليبية المؤقتة والتي يديرها فرج الحاسي.

وأشار معيتيق خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تتعامل مع أموال بل تديرها، لافتا إلى أن أموال النفط تورد إلى المصرف المركزي.

وأضاف أن حكومة الوفاق حاولت إبعاد المؤسسة الوطنية طرابلس عن التجاذبات السياسية، وهي معترف بها دوليا بقرار من مجلس الأمن.

وقال معيتيق أن مجلس الأمن يحذر من التعامل مع أي مؤسسة موازية غير المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس

وتابع ” إن مثل هذه التصرفات تزيد من حلة التوتر والاحتقان ولا تخدم مسار التوافق ولن تؤدى بأي حال نحو اتجاه تصالحي بل تؤسس للفرقة وترسيخ الانقسام وتقوض كل الجهود الدولية والمحلية التي بذلت على مدار سنوات من أجل تحقيق الاستقرار وإن هذا الإجراء لا يختلف عن الأحداث التي شهدتها منطقة الهلال النفطي في الآونة الأخيرة فكلها تؤدى إلى إهدار قوت الليبيين”.

وجدد معيتيق التحذير من التعامل مع أي مؤسسة أخرى، مؤكدا أن القناة الشرعية الوحيدة هي المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وأبرز أن “قرار مجلس الأمن واضح ويمنع التعامل مع أي جهة غير مخولة من حكومة الوفاق”.

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