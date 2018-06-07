أخبار ليبيا 24

تحصل معهد النفط للتأهيل والتدريب التابع للمؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، على اعتماد من معهد شمال ألبرتا الكندي في قسم الكهرباء المنطوي تحت أقسامه الدراسية.

وسيتم بموجب هذا الاعتماد حصول خريجي القسم على الشهادة المشتركة لكلٍ من معهد النفط للتأهيل والتدريب والمعهد الكندي، وذلك بعد نجاح مطابقة المناهج النظرية والعلمية لمعهد النفط مع معايير الجودة في معهد شمال ألبرتا الكندي.

وسبق أن حصل قسم اللحام في معهد النفط على اعتماد مماثل من المعهد الكندي في مارس الماضي.

وذكر رئيس لجنة إدارة المعهد الدكتور علي الديب ” أن هذا الاعتماد جاء في إطار سعي معهد النفط للتأهيل والتدريب وبدعم من المؤسسة الوطنية للنفط لمواكبة التطور التقني والعلمي، الذي يشهده قطاع النفط والغاز.

وأضاف الديب أنهم يسعون لاعتماد قسم الآلات الدقيقة أيضا.

يشار أن المعهد الكندي تأسس سنة 1962 ف، وينشط بـ77 دولة في العالم، وقام بتدريب حوالي 700 متدرب في ليبيا في العشرين عاما الماضية.

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