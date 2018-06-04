أخبار ليبيا24- خاص

حيا القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر جنود القوات المسلحة والقوات المساندة التي تخوض المعارك في الظروف الصعبة ضد الإرهاب في مدينة درنة.

وأكد حفتر عبر كلمة موجهة إلى القوات المسلحة التي تخوض تلك المعارك أنه تم تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية من كل جانب وتطهير ضواحي مدينة درنة ومحيطها من جماعات الإرهاب ومخلفاتهم كمرحلة أولى.

وتابع القائد العام ” نمهد الطريق لدخول المدينة لبسيط السيطرة على كامل أحيائها ومرافقها وفك قيود عزلتها وإعادة الحياة الطبيعية إليها وحماية أهلنا وأشقائنا فيها والقضاء على ما تبقى من زمر الإرهاب التي تحتضر داخلها”.

وأعلن حفتر خلال كلمته انطلاق المرحلة الثانية من تحرير مدينة درنة لتكون في هذا الشهر – شهلا رمضان – بشرى لكل الليبيين باقتراب ساعة النصر والتحرير وإعلان المدينة خالية من الإرهاب في حماية القوات المسلحة والأجهزة الامنية.

وقال القائد العام “حرصا على سير الأمور وفق ماتم التخطيط له وضمانًا لبلوغ أهدافنا السامية بأقل ما يمكن من الخسائر فإننا نوجه بضرورة الانتشار الواسع في المدينة قدر الإمكان وتطهيرها من جميع الخلايا الإرهابية المتحصنة فيها”.

وأكد حفتر على ضرورة بسط السيطرة التامة على كامل أحياء ومناطق المدينة وإتمام هذه المهمة على وجه السرعة.

وطالب الجنود والمقاتلين بتوخي اليقظة والحذر التام من الكمائن والألغام والمفخخات والقناصين والعملاء المندسين بين المدنيين والانتباه إلى أي تحرك مشبوه واحتواء الموقف بشتى الوسائل المتاحة دون تباطوء أو تردد.

ودعا القائد العام للقزات المسلحة إلى الحرص التام على أمن وسلامة الأهالي ومساعدتهم على ممارسة شؤونهم المعيشية والمحاظفة على المدينة ومرافقها.

وشدد على الرد الفوري على أي مصدر لإطلاق النار من طرف العدو، وتفعيل الأجهزة الأمنية والشرطة ومساندتها والتواصل معها بشكل دائم، وتسيير دوريات أمنية وإنشاء بوابات في جميع مداخل المدينة والمناطق المجاورة لها.

وطالب حفتر بتدخل القوات المسلحة فورا في حال ظهور مؤشرات أو بوادر لعملية إرهابية لمنعها قبل وقوعها، واتباع الإجراءات القانوينة في التعامل مع الأسرى وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

ونبه القائد العام من اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد الأسرى من الجماعات الإرهابية، مشددًا على التعامل بالحسنى مع كل من يلقي السلاح من الإرهابيين ويسلم نفسه.

وأكد حفتر على ضرورة التقيد التام بأية تعليمات تصدر عن الغرفة الأمنية لمدينة درنة والتي سيتم إنشاؤها فور انتهاء المعارك وتحرير المدينة من الإرهابيين.