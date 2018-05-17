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أعلن مطار مصراتة الدولي للمسافرين توقف حركة الركاب والشحن الجوي بعد تعدي المهربين على الجهات الامنية والضبطية العاملة في المطار.

وأوضح المطار عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك أنه أثناء رحلة الخطوط الأفريقية المتجهة الأربعاء الماضي إلى اسطنبول تم ضبط محاولة تهريب كمية أموال من العملة الأجنبية برفقة أحد أعضاء طاقم الطائرة.

وأفاد المطار أنه أثناء ضبط عضو الطاقم وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص وأثناء التحقيق وأخذ أقوال المدعو قامت مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة المبلغ المضبوط بالقوة من مركز الجمارك في المطار.

وذكر المطار أنه عقب هذه الحادثة قرر موظفو مطار مصراتة من جهات أمنية وضبطية التوقف عن العمل إلى حين استرجاع المبلغ المسروق وإحالة المتهمين إلى القضاء.

وشدد مطار مصراتة الدولي على أنه في حالة عدم إرجاع المبلغ خلال 24 ساعة سيتم نشر أسماء الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية بالكامل.