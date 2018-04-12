أخبار ليبيا24- خاص

نفى مصدر مسؤول في مطار بنينا الدولي الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق أو إيقاف المجال الجوي أمام الرحلات الدولية بسبب سقوط الرخصة الدولية.

وأكد المصدر لـ”أخبار ليبيا24″ أن المطار يعمل بصورة طبيعية واستقبل عدة رحلات دولية، مشيرًا إلى أنه أمس الأربعاء غادرت رحلة من مطار بنينا متجهة إلى إسطنبول.

وأضاف المصدر أنه بالنسبة للتأخير في الرحلات فهذا شي وارد خاصة في ظل نقص الطائرات إضافة الى بعض الأمور الفنية التي تتعلق بالشركات ونحن ليس لدينا علم بها نحن كإدارة المطار لأنها تخص الشركات نفسها.

وأوضح أن إدارة مطار بنينا علقت العمل في المطار خلال الأيام الماضيه بسبب تداخل الاختصاصات في الأجهزة الأمنية وعدم تجانسها و عدم تغليب المصلحة العامة للمواطن.

يشار إلى أن إدارة مطار بنينا الدولي أعلنت اليومين الماضيين تعليق العمل في إدارة المطار فقط بسبب ما أسمته بـ”الفوضى” وتداخل الاختصاصات بين الأجهزة الأمنية في المطار.

وأصدر رئيس الغرفة الأمنية المركزية – بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري تعليماته بإخلاء مطار بنينا الدولي من كافة الأجهزة الضبطية والعسكرية، باستثناء الأجهزة المتعارف عليها وهي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والجمارك ومديرية أمن مطار بنينا، ورقابة الجوازات