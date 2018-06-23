أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد مفتاح امحمد مقيل، اليوم السبت، افتتاح فروع وأقسام الجوازات بالمنطقة الشرقية أمام حجاج بيت الله الحرام لهذا العام .

وأفاد مقيل، أن جدول التصوير لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام في فروع وأقسام الجوازات بالمنطقة الشرقية على النحو التالي :

فرع جوازات “بنغازي وأجدابيا والبيضاء والمرج و طبرق، وسرت والكفرة” ستكون خلال هذا الأسبوع يوم الأحد والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء .

وأضاف أنه بالنسبة لجوازات سلوق و جالو، واجخره والأبيار وقمينس والقبة وأم الرزم ستكون خلال يوم الثلاثاء الأربعاء من هذا الأسبوع ، مشيرا إلى أن جوازات توكره و شحات والأبرق وأمساعد والبريقة وأوجله ستفتح أبوابها أمام الحجيج في يومي الأحد والاثنين .

وشدد مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية على الأخوة الحجيج على ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة .

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