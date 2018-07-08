أخبار ليبيا 24

أنهت مصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة يوم الخميس الماضي المرحلة الأولى من مشروع متحف مدينة طلميثة ببناء القاعدة الخرسانية التي سيرتكز عليها “متحف شهداء سحاب”.

وصمم المتحف الذي سمي تخليداً لذكرى شهداء الطائرة العمودية سحاب الذين قضوا دفاعاً عن الوطن بطراز حديث ومتكامل في الجهة الأمامية للمبنى القديم وسيحتوي المبنى على معمل ترميم ومنظومة لإطفاء الحريق ومنظومة أخرى للمراقبة عبر الكاميرات تحيط به بالكامل من الداخل والخارج وذلك لزيادة مستوى الأمان.

وكان مصلحة الآثار قد وضعت حجر أساس المتحف في 23 من شهر فبراير من العام الماضي بناء أول متحف يوضع في إقليم “سيرنايكا” على طراز المتاحف العالمية .

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