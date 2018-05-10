أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومطار القاهرة الدولي خلال فصل الصيف.

وأوضحت مصادر بالشركة، بحسب اليوم السابع المصرية، أنه من المقرر تشغيل الرحلات خلال العام الجاري، بواقع 4 رحلات إلى العاصمة الليبية طرابلس، و3 رحلات أخرى إلى بنغازي.

وأضافت المصادر أنه تتم حاليا دراسة جدوى إعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى ليبيا، بعد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية والتأكد من تأمين المطارات التي ستهبط بها الرحلات.

الجدير بالذكر أن سلطات الطيران المدني المصرية أوقفت حركة الطيران المباشر بين مطار القاهرة الدولي ومطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا منذ أربع سنوات، بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي تمر بها ليبيا.