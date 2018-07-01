أخبار ليبيا 24- خاص

قال مدير مكتب عميد بلدية أمساعد محمد عبد السلام عياد في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن الجمارك المصرية رفعت رسوم الدخول على كل المواطنين الليبيين من 120 جنيه مصري للفرد إلى 400 جنيه مصري.

ونقل عياد عن الجانب المصري تأكيده على تنفيذ القرار اعتبارا من الثاني من يوليو القادم .

وقال أن الجانب المصري يطالب الليبيين المصحوبين بسياراتهم الخاصة بمبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه مصري حسب موديل السيارة كضمان على أن يخصم جزء من هذا المبلغ بعد رجوع المواطن الليبي بسيارته>

وأكد عياد إنهم في انتظار اجتماع قادم يجمع إدارة الجمارك الليبية بمنفذ أمساعد وبلدية أمساعد لفرض مبلغ على دخول السيارات المصرية والمواطنين المصريين.

الجدير بالذكر أن هناك اتفاقية سابقة وقعت بين الجانب الليبي والمصري في العام 2015 وبناء عليها يسمح بدخول 100 مواطن ليبي يومياً من الفئة العمرية بين 18 سنة حتى عمر الستين، ثم خفض العمر إلى 45 عاماً.

وبحسب الإتفاقية فيسمح لكبار السن والنساء الدخول دون شروط باستثناء دفع المبلغ الذي تم زيادته من 120 جنيه مصري إلى 400 جنيه مصري .

وسبق لمكتب الإعلام الأمني بمنفذ أمساعد أن نبه قبل أسبوع المسافرين الليبيين عبره من الفئة العمرية (18-45 سنة) بضرورة التسجيل في كشوفات بلديات أمساعد، بئر الأشهب أو طبرق أو التسجيل في كشوفات الأجهزة الأمنية العاملة بمنفذ أمساعد البري و الحضور في الموعد المحدد للسفر.

وطلب المكتب عبر موقعه على الفيسبوك من المسافرين عدم إحضار جوازات سفرهم القديمة والتأكد من صلاحية جوازاتهم المستخدم حاليا ومن الصورة القديمة التي لا تعكس شخصية المسافر الحالية حتى لا يتم منعه من السفر

وذكر المسافرين الليبيين عبر المنفذ باتجاه مصر بأن عليهم دفع مبلغ وقدره 120 جنيه مصري في الذهاب والإياب، وأنه يتوجب عليهم عن الوصول إلى مكان إقامتهم في مصر التسجيل في أقرب مكتب جوازات مصرية وذلك في مدة أقصاها أسبوع من وصولهم وإلا سيضطرون إلى دفع غرامة مالية في معبر السلوم البري وقدرها 350 جنيه مصري عن كل يوم تأخير بعد انقضاء مدة الأسبوع.

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