أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مصرف الوحدة ” فروع المنطقة الشرقية” أن أبواب كافة فروعه مفتوحة اعتباراً من اليوم الثلاثاء للبدء في توزيع السيولة .

وأرفق المصرف من خلال الصفحة الرسمية على “فيسبوك” جداول توضح توزيع الحصة المسلمة للإدارة العامة لمصرف الوحدة الخاصة بفروع المنطقة الشرقية من السيولة النقدية عن شهر يونيو 2018م و ذلك وفقاً لتوزيع السيولة المقررة من مصرف ليبيا المركزي البيضاء.

وكانت فروع مصرف الوحدة قد حددت في أوائل الشهر الكريم قيمة السيولة النقدية ب450 دينار لكل حساب جاري.

(Visited 1 times, 1 visits today)