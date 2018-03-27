أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس اللجنة العامة للمسابقات لكرة القدم المصغرة سالم العماري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عضو لجنة التحكيم العامة ومندوبي الأندية المشاركة في النهائي، بفندق التاج بمدينة مصراتة.

وقال العماري، أن مسابقة كرة القدم المصغرة ستشارك بها عدة فرق هي: الصقور من طبرق ونجوم الصابرية من الزاوية والجهاد من مصراتة واليرموك، مشيرا إلى أن ملعب السويحلي سيستضيف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة في نسخته الأولى .

وأضاف أن غدا الأربعاء سيلتقي الصقور ونجوم الصابرية الساعة السابعة مساءً، وبعد غدا الخميس سيلتقي وفي نفس الموعد الجهاد مع اليرموك ، ويوم الجمعة سيلتقي الفائز من المباراتين على كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة .

ولفت العماري إلى أن عدد من البنود التي تخص مباريات الكأس هي في حالة التعادل تعطى 10 دقائق وقت إضافي مقسمة على شوطين وفي حالة استمرار التعادل تحسم النتيجة بركلات الترجيح 3 ركلات لكل فريق وفي حالة إستمرار التعادل تعطى ركلة ركلة لكل فريق حتى تحسم النتيجة .