أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع في مدينة درنة اليوم السبت أن منطقة “تمسكت” معقل تنظيم أنصار الشريعة الرئيسي وأصعب المناطق تحصنا لتلك الجماعات باتت قريبة من قبضة القوات المسلحة الليبية.

وأضاف المصدر أن المنطقة المذكورة ذات التضاريس الجبلية الصعبة تشهد معارك شرسة وتصاعد أعمدة الدخان منها لضراوة تلك الاشتباكات بين توغل الوحدات العسكريه واستماتة تلك العناصر في مواقعها.

وأوضح المصدر أن الطيران الحربي الليبي التابع لرئاسة الأركان الجوية الليبية استهدف اليوم إحدى نقاط مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل, بالقرب من ثانوية الشرطة، لافتا إلى أنه شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الاستهداف.

وأشار المصدر إلى أن تلك الضربات الجوية جاءت تزامنا مع الاشتباكات الضارية التي تخوضها الوحدات العسكرية للقوات المسلحة الليبية في المدخل الغربي الجنوبي من المدينة.

وأكد المصدر أنه لا صحة لما يشاع من أخبار عن تقدم وحدات القوات المسلحة والسيطرة على سجن بشر وثانوية الشرطة قبل فجر اليوم.