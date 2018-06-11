أخبار ليبيا24

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية السبت من قتل أبرز العناصر الإرهابية وأخطرهم التابع لمجلس شورى مجاهدي درنة “المنحل” المدعو عبدالسلام صالح سليمان المنفي خلال المواجهات التي دارت في منطقه شيحا الغربية.

وكشف مصدر مطلع أن المأتم يقام الآن في مدينة الخمس بحكم تواجد ذويه، موضحًا أن المنفي من مواليد 1990 ومن سكان ” امبخ – حي السلام ” انتقل إلى منطقة ” شيحا الغربية”.

وأضاف المصدر أنه عرف عنه بتكفيره للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وشارك في معظم المعارك التي خاضتها المجموعات الإرهابية ضد القوات المسلحه الليبية.

وأكد المصدر أنه أصبح من ضمن السرية الأمنية ومسؤول مسؤولية مباشرة عن عمليات التصفية وأبرزها تصفية رجال جهاز الأمن الداخلي.

ولفت إلى أن المنفي شارك وقاد عملية الهجوم التي نفذت علي البوابة الأمنية في محور الساحل غربي المدينة بتاريخ 18 مارس 2018 .

وأوضح أن لديه شقيقه الأصغر يدعى محمد المنفي المكني “أبي نذير” من مواليد 1994 وأحد منتسبي تنظيم أنصار الشريعة وقاتل في مدينة بنغازي وتم قتله في 8 أكتوبر 2014 .

يشار إلى أن القوات المسلحه الليبية تبسط السيطرة الكاملة على شارع البحر والممتد من الميناء البحري الرئيسي إلى مجرى الوادي في وسط المدينة، إضافة إلى السيطرة الكاملة على ” شارع الكاوة الفرعي” الواقع بين شارع الجلاء والممتد إلى ميدان مسجد الصحابة بين شارع البحر .

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