أخبار ليبيا 24-خاص

علمت أخبار ليبيا 24 من مصدر مطلع أن قوات الجيش الليبي تحاصر منذ البارحة مجموعة مسلحة اقتحمت حقل الناقة التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية شرق مدينة زلة .

وقال المصدر أن رتلاً يرجح تبعيته لفلول ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي مر أمس من جهة خشوم الخيل قادما من اتجاه الغرب.

الجدير بالذكر أن فلول ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي كانت قد شاركت قبل أسابيع ضمن مجموعات يقودها الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية-فرع الوسطى إبراهيم الجضران في هجوم على مينائي السدرة وراس لانوف والذي انتهى بتشتت المجموعات وطردها في عملية الاجتياح المقدس التي أعلنها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

15 المشاهدت الكلية , 14 مشاهدات اليوم