أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر عسكري في سرية مرادة المقاتلة أنه تم تجهيز فصيل مقاتل لمرافقة سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق في أحد صمامات نقل النفط الخام شمال غرب منطقة مرادة بعد عملية إرهابية.

وأضاف المصدر لـ”أخبار ليبيا24″ أن رجال الأطفاء يحاولون السيطرة على النيران المشتعلة في الصمام حوالي 25 كم شمال غرب منطقة مرادة والحيلولة دون تمادي انتشارها.

يذكر أن إرهابيين استهدفوا السبت أحد الصمامات على خط نقل النفط الخام 24 بوصة شمال غرب منطقة مرادة بحوالي 25 كم.

وأكد مصدر في سرية مرادة المقاتلة في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ في وقت سابق أن الإرهابيين قاموا بتفجير الصمام التابع لشركة الواحة للنفط الواصل مابين حقول الشركة في منطقة حوض مرادة النفطي إلى ميناء السدرة في منطقة الهلال النفطي ما أدى إلى اشتعال النار فيه.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم العثور على حقائب مواد متفجرة قرب الصمام تم تفريغها، إضافة إلى وجود آثار سيارات أيضًا قرب الصمام الذي تم تفجيره.

ولفت المصدر إلى أن هذا الخط تم تفجيره في وقت سابق نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي أثناء إجراء بعض عمليات الصيانة من قبل الشركة على الخط .

يشار إلى أن مجموعة مسلحة تستقل سيارات تويوتا صحراوية قامت في ديسمبر من العام العام الماضي بزرع عبوات وحقائب متفجرة جانب خط نقل النفط الخام التابع لشركة الواحة بالقرب من منطقة مرادة تسببت في تفجيره واشتعال النيران فيه.