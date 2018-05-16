أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة اليوم الأربعاء انه لا صحة عما يشاع عن سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على “عقبة الفتايح”.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الليبية تخوض معارك ضارية في منطقة الظهر الحمر جنوبا ومنطقة الفتايح شرقا.

ولفت إلى أن القوات المسلحة استهدفت آلية عسكرية تابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي “المنحل ” وتدميرها كليا وتصاعد أعمدة الدخان منها.

وأوضح المصدر أن الآلية كانت متمركزه في أعلي “عقبة الظهر الحمر” المطلة على منطقة شيحا الغربية .

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل الضغط والتقدم في منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة، مشيرًا إلى أن قذائف المدفعية يسمع صداها بوضوح في مناطق وأحياء المدينة.