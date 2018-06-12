أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن عضو مايعرف بتجمع أهالي درنة المدعو هويدي عبدالرازق القزيري قام بتسليم نفسه إلى الجهات الأمنية.

وأوضح المصدر أن القزيري من مواليد 1963 ومن سكان منطقة المغار من جهة الوادي، عرف عنه بتحريضه ونشر الأكاذيب والمغالطات عبر الإذاعات الإعلامية.

وأكد المصدر أن عضو مايعرف بتجمع أهالي درنة أنكر مرارًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومن خلال مداخلاته ومقابلاته التلفزيونية وجود الإرهاب والإرهابيين ووجود الأجانب في المدينة.

وفي الشأن الميداني، أفاد المصدر أن القوات المسلحه بسطت السيطره تماما على “عقبة الشلال” الواصلة بين وادي الشلال ومنطقة شيحا الشرقية والواقعة في الوادي بين منطقتي باب طبرق وشيحا الشرقية.

وذكر أنه لم يعد لدى الجماعات الإرهابية في منطقة شيحا الشرقية إلا مناطق محددة جدا والتي تحاول أن تستميت فيها وتمنع تقدم الوحدات العسكرية فيها نظرا لأهميتها الاستراتيجية وتواجد أغلب العناصر الإرهابية المصابة فيها وهي “مسجد عثمان بن عفان و مدرسة الوحدة و شعبية إسكندر و القلعة” المتاخمة لمنطقة المغار.

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