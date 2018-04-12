أخبار ليبيا 24-خاص

أكد مصدر عسكري رفيع المستوى لأخبار ليبيا 24 نقل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى فرنسا مطلع الأسبوع الثاني من شهر ابريل الحالي لتلقي العلاج.

وقال المصدر أن حالة المشير مستقرة، مشدداً على تأهب قيادات الجيش لأي طارئ وأن الجيش منظومة متكاملة لا تتوقف.

وبين المصدر أن حفتر نقل في الأسبوع الأول من شهر ابريل إلى القاهرة ثم عمان الأردنية ومنها إلى فرنسا مطلع الأسبوع الثاني، نافياً وجوده في مستشفى فال دوغراس أو أي من مستشفيات باريس، مؤكداً وجوده في مستشفى بمدينة أخرى رفض الإفصاح عنها.

وكانت وسائل إعلام أوروبية قد تحدثت عن نقل المشير حفتر للعلاج في باريس، وقد أكدت صحيفة الغارديان في تقرير نشرته مساء الأربعاء إصابة قائد عملية الكرامة خليفة حفتر بجلطة دماغية، ونقله إلى مستشفى في باريس، فيما قالت صحيفة “الإكسبرس” الفرنسية أنه نقل إلى باريس منذ الخميس الماضي.

وقالت صحيفة العنوان الالكترونية أن القائد العام للجيش الليبي التقى أمس الأربعاء مع ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع غير علني.

وأوضحت الصحيفة المحسوبة على قيادة الجيش الليبي أن اللقاء الذي استمر لساعتين جرى بفندق جورج سانك بالعاصمة الفرنسية باريس وهو فندق مملوك للسعودية وقد حضره فريق من مساعدي بن سلمان ومسؤولي ملفات الأمن في ديوانه قبل مغادرتهم إلى اسبانيا .

كما سارع آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي إلى نفي تعرض القائد العام للجيش الليبي إلى جلطة دون إبداء أي تفاصيل عن مكان تواجده، وهو النفي الذي أكده أيضاً المتحدث باسم قوات مجلس النواب العميد أحمد المسماري.

وقال المسماري “هو بحالة صحية ممتازة، ويتابع عمل القيادة العامة وغرف العمليات والمناطق العسكرية، وخاصة المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار الخاصة بمدينة درنة”.