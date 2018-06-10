أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة اليوم الأحد أن القوات المسلحة لازالت تخوض معارك في مواجهة المجموعات الإرهابية في منطقة ” شيحا الشرقية”.

وأضاف المصدر أن محيط معسكر عزوز والمعهد الصناعي وثانوية عزوز “القدس” يشهد اشتباكات عنيفة والوحدات العسكريه تتقدم باتجاها من محور الموحشة بعد السيطرة على منطقة الموحشة والمقبرة القديمة وعمارات الضمان.

وأشار المصدر إلى أن منطقة الموحشة ومعسكر عزوز والمعهد الصناعي والثانوية تقع أسفل منطقة شيحا الغربية “عقبة شيحا”، فيما يقع معسكر عزوز والمعهد الصناعي يقع أمام مدخل منطقة المغار وتفصلهم طريق رئيسية مزدوجة.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من تطهير عدة أحياء ومناطق في مدينة درنة منذ بداية عملية الاقتحام وتحاصر عدد من عناصر الجماعات الإرهابية في مناطق ضيقة داخل أحياء المدينة.

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