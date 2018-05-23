أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن القوات المسلحة تمكنت من بسط سيطرتها بالكامل على “المقبرة ومنطقة الكاوه و محطة التحلية و مدرسة 10 مارس” في منطقة الفتائح شرقي المدينة.

وأكد المصدر أنه لم يعد لتلك الجماعات الإرهابية في منطقة “الفتايح” إلا مناطق صغيرة وسيتم التعامل معها من قبل القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أنه لا صحة لما يشاع من أخبار حول السيطرة على منطقه الساحل الشرقي وحي 400 المتاخم له والتي تتمركز بها عناصر المجلس “المنحل” وتستغله لاستهداف النقاط والتحركات العسكرية للقوات المسلحة.

وأشار المصدر إلى أن الوحدات العسكريه استمرت في ضغطها الناري المتقدم على عناصر مجلس شورى مجاهدي المنحل باتجاه ” المشتل و المقبره ” في منطقة الفتايح شرقي المدينة.

وأفاد أن عناصر مجلس الشورى حاولت تعزيز مجموعاتها التي تحاول منع تقدم القوات المسلحة باتجاه المقبرة و المشتل في منطقة الفتايح بعدد من الآليات ودبابة .